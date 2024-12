Coppa Libertadores: Brasilia si candida come sede finale

La Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF) ha presentato la città di Brasilia come candidata a ospitare la finale della Coppa Libertadores di calcio del 2025. "Brasilia è una delle migliori città per accogliere la principale competizione tra club del Sudamerica; la capitale brasiliana unisce una serie di fattori importanti, come la sicurezza, la rete alberghiera, la rete aerea e la grandezza dello stadio Mané Garrincha, per realizzare la miglior finale della Libertadores mai organizzata", ha dichiarato in una nota il presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues. La finale della Libertadores si terrà il 29 novembre 2025, e la Conmebol, responsabile della scelta della città ospitante, comunicherà la sua decisione a inizio anno. Lo stadio Mané Garrincha di Brasilia ha una capacità di 70mila persone ed è stato utilizzato nel Mondiale di calcio 2014. Il Brasile ha già ospitato le finali della Libertadores del 2020 e 2023, allo stadio Maracana di Rio de Janeiro.