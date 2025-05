Verso Milan-Bologna, Italiano: "Vogliamo fare la storia, se i miei vogliono farmi un regalo..."

Vigilia di finale di Coppa Italia in casa Bologna, col tecnico Vincenzo Italiano e Lorenzo De Silvestri che presentano la sfida contro il Milan in conferenza stampa. L'allenatore dei felsinei, arrivato alla seconda finale della competizione in carriera, spera che sia la volta buona per alzare al cielo di Roma il trofeo più ambito, con quasi 30mila tifosi a seguire le gesta dei suoi in campo: "Domani bisogna pensare che abbiamo 29.303 animali rossoblù affamati come noi per cercare di portare a casa questo trofeo. Noi siamo 11, ma li sentiremo perché hanno grande voglia di starci vicini. Ho vinto tre finali e perse tre, se domani i miei vogliono farmi questo regalo...". Poi il tecnico si è concentrato su quello che sarà il match: "Deve regnare la qualità, dopo il fischio di inizio non penseremo al contorno, non devono esserci rimorsi. Dobbiamo giocare con spensieratezza". Il capitano De Silvestri, invece, si è detto carico e orgoglioso: "Vogliamo giocarla col calcio come sappiamo fare noi. Mihajlovic? Ci ha permesso di essere uomini forti e ce lo porteremo anche domani".