Verso Atalanta-Sassuolo, Gasperini: "Hien ci darà una grossa mano". Dionisi: "Loro stimolo per noi"

VERSO ATALANTA-SASSUOLO

I due tecnici alla vigilia della sfida degli ottavi di Coppa Italia

"Per noi la Coppa Italia è importante, negli ultimi anni siamo andati in finale due volte e non siamo riusciti a vincerla". Grande concentrazione in casa Atalanta alla vigilia della sfida contro il Sassuolo (diretta alle ore 18.00 su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it). "Prenderemo questa partita con la giusta attenzione - ha detto Gian Piero Gasperini a Sportmediaset - Queste sono gare diverse da quelle in campionato perché ad eliminazione diretta e ci sono state già delle sorprese. Il Sassuol non si sta ripetendo in campionato ma sta facendo buone gare, anche contro il Milan. Sarà difficile ma abbiamo fiducia".

"Per l'Atalanta è difficile parlare di scudetto e Champions, la Coppa Italia è più raggiungibile - ha proseguito Gasperini - Noi cercheremo di inserirci nell'albo d'oro tra le squadre che vincono sempre". Sul nuovo arrivato Hien: "Copre un settore dove nelle ultime settimane siamo stati in difficoltà, ci darà una mano importante e conosce bene il campionato italiano".

"Il nostro obiettivo è passare il turno perché teniamo a questa competizione - ha detto il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi - Abbiamo l'organico per affrontare questa competizione e spero di trasmettere la mia determinazione perché a Bergamo andiamo per giocarcela". Il Sassuolo sta faticando coi risultati: "Non sono positivi, ma il trend è giusto e dobbiamo cercare di fare prestazione anche contro l'Atalanta che è una squadra che lotta per l'Europa. Non dobbiamo spaventarci ma essere stimolati da questo".