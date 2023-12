Serie A: Lookman decisivo, l'Atalanta batte il Lecce 1-0

ATALANTA-LECCE 1-0

Gasperini ottiene i tre punti grazie alla rete del nigeriano al 58’ e sale al sesto posto. Scalvini ko nel riscaldamento

LA PARTITA

Gasperini deve fare a meno di Scalvini, ko nel riscaldamento per un problema all'adduttore sinistro, mentre D'Aversa è privo di Banda e Pongracic. La prima chance del match arriva su palla inattiva dopo 14’, con la spizzata di Pasalic che libera Scamacca sul secondo palo, ma la sua conclusione da pochi passi colpisce il palo esterno. La riposta salentina arriva sette minuti dopo, quando l'ennesimo errore in impostazione di Carnesecchi consegna una palla al limite da Kaba, che calcia con potenza ma non sufficiente precisione per superare l'ex portiere della Cremonese. Pochi minuti dopo un ottimo inserimento di Gallo genera una palla tesa sul secondo palo che per pochi centimetri Kolasinac non mette nelle propria rete. Alla mezz'ora sono invece i bergamaschi ad andare ad un passo dal vantaggio: Falcone esce malamente e consegna a Koopmeiners l'occasione del gol, ma l'olandese calcia debolmente su Baschirotto. L'ottimo momento del Lecce prosegue anche in avvio di ripresa, con Krstovic che al 52’ manda a lato di testa da ottima posizione. Tre minuti e gli ospiti passano in vantaggio con Strefezza, ma il gioco viene fermato per un fuorigioco di Rafia, che lo aveva assistito a porta vuota. La riposta della Dea la firma Pasalic, che riceve in profondità e calcia con potenza sulla traversa da posizione defilata.

Al minuto 58 ci pensa però Lookman a sbloccare il match: Scamacca appoggia al limite per il nigeriano, che finta il tiro e poi incrocia perfettamente all'angolino. L'inerzia della sfida passa ai padroni di casa, che sfiorano poco dopo il raddoppio con una bella incursione del centrocampista croato, bravo a servire l'attaccante ex Sassuolo che calcia su Falcone da pochi passi. Lookman e Djimsiti si rendono ancora pericolosi nell'area dei pugliesi, ma la chance più ghiotta capita ancora a Krstovic, che servito da Gendrey spara alle stelle da ottima posizione. D'Aversa mette in campo l'ex Piccoli al 77’ e dopo due minuti è proprio lui a sfiorare il pareggio con un bel diagonale di destro che sfiora il palo alla destra di Carnesecchi. L'estremo difensore risulta decisivo poi nel recupero su Oudin, facendosi trovare pronto sulla conclusione mancina del numero 10 avversario. Finisce così 1-0 la partita, con l'Atalanta che sale a 29 punti in classifica, portandosi temporaneamente al sesto posto, mentre il Lecce resta a quota venti.

LE PAGELLE

Lookman 7: tra i più attivi nel primo tempo dei suoi, decide l'incontro con una gran giocata che ne conferma ancora una volta il momento di forma;

Pasalic 6.5: grande presenza offensiva ed impeccabile a livello difensivo del croato, che offre un match di spessore condito da una traversa clamorosa poco prima del vantaggio;

Krstovic 5: D'Aversa gli concede un'occasione da titolare e lui si divora due reti nel secondo tempo;

Scamacca 5.5: ha due palle gol nitide che non riesce a sfruttare e la mancanza di condizione risulta evidente. Si riscatta parzialmente con la sponda da cui scaturisce il vantaggio.

IL TABELLINO

ATALANTA-LECCE 1-0

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6.5; De Roon 6, Djimsiti 6, Kolasinac 6; Zappacosta 5.5 (dal 19’ st Zortea 6), Pasalic 6.5, Ederson 6, Ruggeri 5.5 (dal 47’ st Holm sv); Koopmeiners 6 (dal 37’ st Adopo sv); Scamacca 5.5 (dal 19’ st Muriel 6), Lookman 7 (dal 47’ st Miranchuk sv) . A disposizione: Musso, Rossi, Comi, Bakker, De Ketelaere. All.Gasperini

Lecce (4-3-3): Falcone 5.5; Gendrey 6 (dal 37’ st Venuti sv), Baschirotto 6.5, Touba 6, Gallo 6.5; Kaba 6, Ramadani 6, Rafia 5.5 (dal 27’ st Gonzalez 6); Oudin 6, Krstovic 5 (dal 32’ st Piccoli 6), Strefezza 5.5 (dal 37’ st Listkowski sv). A disposizione Brancolini, Borbei, Dorgu, Smajlovic, Berisha, Faticanti, Blin. All. D’Aversa

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 58’ Lookman (A)

Ammoniti: Zappacosta (A), Ramadani (L), Holm (A), Oudin (L)

LE STATISTICHE

-Nessun giocatore ha preso parte a più gol in casa in questo campionato rispetto ad Ademola Lookman: otto (sei reti e due assist), come Paulo Dybala.

-Dall'inizio della passata stagione, solo Mohamed Salah (50) e Victor Osimhen (39) hanno preso parte a più gol tra i giocatori africani rispetto ad Ademola Lookman (29) nei cinque principali campionati europei.

-Gianluca Scamacca ha già registrato due assist in questo campionato, eguagliando il numero di passaggi vincenti forniti nelle precedenti tre stagioni disputate in massima serie.

-L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in Serie A per la prima volta dal 30 ottobre scorso, interrompendo una serie di sette partite consecutive con almeno una rete incassata nel torneo.

-Il Lecce ha terminato due match di fila in Serie A senza segnare per la prima volta dallo scorso settembre (vs Juventus e Napoli).

-Il Lecce ha perso almeno due trasferte di fila per la prima volta in questo campionato: ai salentini non capitava dallo scorso maggio (serie di cinque ko esterni con Marco Baroni in panchina).

-Nessuna squadra ha colpito più legni dell’Atalanta in questo campinato (10) – i nerazzurri hanno colpito almeno due legni nella stessa partita in tre differenti occasioni nella competizione, a nessuna squadra è capitato più volte (tre anche la Roma e il Frosinone).

-Il Lecce ha subito almeno un gol in ciascuna delle ultime nove trasferte in Serie A, striscia più lunga di gare esterne con almeno una rete incassata per il club nel torneo dalle 10 registrate tra il luglio 2020 e il novembre 2022.

-Solo Matias Soulé e Jovane Cabral (quattro ciascuno) hanno colpito più legni di Gianluca Scamacca (tre) in questo campionato.

-Nella sfida con il Lecce Teun Koopmeiners ha raggiunto le 100 presenze con la maglia dell’Atalanta in tutte le competizioni.