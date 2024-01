Milan, Furlani contro l'arbitro di Coppa Italia: "Partita decisa da due episodi a nostro sfavore"

LE PAROLE

L'ad rossonero ha commentato l'eliminazione contro l'Atalanta: "È tutto un caos ormai, non si capisce più niente"

Il Milan è stato eliminato dalla Coppa Italia, ma gli episodi arbitrali dubbi non sono passati inosservati. Dopo la sottolineatura di Pioli a fine partita è toccato anche all'ad Giorgio Furlani alzare la voce: "Due episodi hanno condizionato molto la gara. Il rigore a nostro sfavore vede il difensore prendere la palla, poi il tocco di braccio di Holm nel finale. L'amaro in bocca per la sconfitta c'è, ma anche per come è arrivata. Ormai è un tutto un caos, non si capisce più niente".

Il dispiacere del dirigente rossonero è evidente al fischio finale: "Volevamo rimanere in corsa per tutte le competizioni possibili, anche in Serie A pensiamo di poter fare meglio, ma questa sera gli episodi negativi ci hanno penalizzato - ha continuato Furlani -. Non va tutto male comunque, restiamo concentrati sul presente con voglia di fare bene".

Nei primi giorni di mercato sono arrivati Gabbia e Terracciano: "Abbiamo appena concluso due arrivi, ma siamo sempre pronti e attenti a cogliere opportunità se ci dovessero essere".

Al fischio finale San Siro ha riservato qualche fischio, ma Furlani ha riservato parole di affetto per i tifosi rossoneri: "Non ci hanno mai abbandonato negli ultimi anni, nei periodi felici e in quelli meno. Sono sempre al nostro fianco e possiamo solo ringraziarli".