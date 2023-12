Le pagelle di Piantanida: dove c'è Zirkzee l'ansia scompare, Arnautovic fa "beneficenza"

coppa italia

Trovato il cavillo stagionale di Lautaro, Klaassen si fa la pagella da solo e Ravaglia ha lo stesso segreto di Maignan

KLAASSEN 6,5

Più che una partita, gestisce una seduta di auto-coscienza. Una volta disse del suo essere calciatore: “Il mio difetto è la lentezza, il mio pregio è il senso della posizione”. Perfetto, si è fatto la pagella solo. Grazie per la delucidazione Davy, in questi tre mesi non riuscivamo proprio a comprendere la seconda parte, invece...

FABBIAN 6,5

Domanda: caro Giovanni, puoi lasciare qui gli scarpini e l’accappatoio, grazie?

Risposta: scusate ma il diritto per riacquistarmi a 12 milioni vale nel 2025…

Contro risposta: tu intanto lascia qui qualcosina che intanto inizi ad ambientarti, cosa ti costa!

ARNAUTOVIC 5

In questi giorni parlare di beneficenza è molto scivoloso, ma non ci sarà nessun difetto di comunicazione tra il sottoscritto e voi lettori nel sottolineare la sua opera di aiuto e assistenza agli ex-compagni. Dire che ha fatto del bene al Bologna è una truffa?

RAVAGLIA 8,5

Alfred Doussou-yovo. È stato il preparatore dei portieri del PSG, quello che ha svezzato Maignan e l’ha fatto diventare un mostro. Cosa c’entra? Thiago Motta se l’è portato a Bologna e sta usando gli stessi metodi, perché non si vede?

LAUTARO MARTINEZ 4

Non farà il cavilloso proprio nell’unica partita della stagione in cui è stato il peggiore in campo o comunque quello che poteva cambiarla come al solito e invece non l’ha fatto? Guardate che non è da tutti essere cavillosi, ci vuole rispetto per la categoria.

ZIRKZEE 9

Dove il cuore riposa, l’ansia scompare. È il trend del momento, ma gli amici Instagram arrivano in ritardo di almeno 4 mesi. A Bologna dove riposano le sue giocate, che vengono almeno dal 2033, l’ansia scompare e gli avversari idem.