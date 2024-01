Juventus-Salernitana di Coppa Italia: notizie e probabili formazioni

JUVENTUS, LA PROBABILE FORMAZIONE CONTRO LA SALERNITANA

Massimiliano Allegri studia il turnover, ma non esagerato perché senza Europa questo è un obiettivo vero, per inseguire la quinta Coppa Italia in carriera che lo farebbe diventare recordman in assoluto (ora il primato è in coabitazione con Roberto Mancini e Sven-Goran Eriksson). Manuel Locatelli sarà squalificato in campionato e dunque guiderà la squadra in regia affiancato da Rabiot, in campo pure Milik con Chiesa e Danilo. Ci dovrebbe essere anche Cambiaso, assente con la Roma per squalifica. In porta Perin, a sinistra chance per Iling-Junior. Il tecnico bianconero non recupera nessuno degli infortunati Alex Sandro, De Sciglio e Kean.