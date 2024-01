Juve, Allegri tiene caldo il motore: turnover contenuto con la Salernitana

Turnover sì, ma contenuto. La Coppa Italia è un obiettivo da centrare e la Salernitana, per quanto inevitabilmente più concentrata sulla difficile ma non impossibile missione salvezza, non è avversario da prendere alla leggera. La rincorsa scudetto (a proposito, la sfida all'Inter riprende nel weekend affrontando ancora la squadra di Pippo Inzaghi, non più a Torino ma in Campania) resta sullo sfondo, l'obiettivo quarti di finale è oggi quello prioritario per la Juve. Per cui, si diceva, per domani sera è lecito aspettarsi qualche rotazione ma non stravolgimenti. Allegri tiene alta la guardia, l'assenza di impegni europei oltretutto non lo ha costretto a "spremere" sin qui la sua squadra, il match infrasettimanale è anzi utile a mantenere caldo il motore. Detto questo, in porta torna l'ora di Perin, in difesa si rivede Rugani, concedendo un po' di riposo a Bremer. A centrocampo regia per Locatelli, che sarà invece assente per squalifica nel remake di campionato contro la Salernitana, con lui Miretti e probabilmente Rabiot. Non giocherà Nonge dal primo minuto, così come McKennie va verso un giovedì di riposo. Sulla sinistra si scalda Iling, in ballottaggio con Kostic, sulla destra, dopo aver saltato la sfida con la Roma per squalifica, torna Cambiaso. In attacco, ancora out per infortunio Kean, presumibile vedere Milik in campo dal primo minuto. Accanto al polacco Chiesa. Per Vlahovic e Yildiz fischio d'inizio in panchina.