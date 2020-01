Inter, Conte: "Forzato a mettere il trequartista. Eriksen ci alza la qualità"

QUI INTER

L'Inter ha eliminato la Fiorentina dalla Coppa Italia, prendendosi la semifinale contro il Napoli: "Una vittoria meritata - ha commentato a caldo il tecnico nerazzurro Antonio Conte -. Vogliamo arrivare in fondo in tutte le competizioni". L'Inter era reduce da un rallentamento in campionato: "I pareggi ci possono stare, ma oggi dovevamo vincere. Ho qualche problema in mezzo al campo, la soluzione tattica col trequartista era forzata". Decisivo Barella: "Ha fatto un'ottima partita".

Gli occhi di San Siro però erano per Eriksen, colpo di mercato dell'Inter: "Ho forzato il suo ingresso perché a centrocampo Barella e Vecino erano gli unici a disposizione, spero che i problemi degli altri non siano grossi. Christian ha mostrato personalità e ci alza sicuramente il livello di qualità - ha commentato Conte -. Difficilmente lo utilizzerò come attaccante anche se è un calciatore duttile, sa piazzarsi nel posto giusto in campo e ha grande propensione all'assist. E' un giocatore molto intelligente, più lavorerà con noi e più entrerà nella nostra idea di gioco".

Contro la Fiorentina si è vista la soluzione a due punte col trequartista, ma per Conte è stata una scelta obbligatoria: "Ho messo Sanchez dietro le punte perché Borja Valero e Sensi non stavano bene. Quando improvvisi ti ritrovi a sperare che le cose vadano bene, poi Eriksen può giocare in diversi ruoli".

L'Inter è atteso a metà febbraio da una settimana impegnativa con derby, Napoli in Coppa Italia e Lazio nel giro di sette giorni: "Dobbiamo recuperare qualche giocatore in mezzo al campo perché siamo in difficoltà - ha chiosato Conte -. Barella, che ha fatto un'ottima partita, sta crescendo, così come Sensi. L'opzione col trequartista è possibile, ma dobbiamo lavorarci bene".

