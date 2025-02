Coppa Italia, semifinali ad aprile: le date dipendono dall'Inter

Milan-Inter (quarto e quinto derby stagionale) e Empoli-Bologna saranno le semifinali della Coppa Italia, unico turno che prevede andata e ritorno e in cui in caso di parità dopo 180' torneranno i supplementari (come per la finale del 14 maggio a Roma). Al momento l'unica certezza è che Inter (2) e Bologna (5) giocheranno in casa le gare di ritorno in quanto hanno il numero di ingresso nel tabellone più basso rispettivamente di Milan (3) ed Empoli (17), ma non si conoscono ancora le date delle sfide, che saranno trasmesse in esclusiva da Mediaset.