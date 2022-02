Coppa Italia: più Inter che Milan nelle ultime sfide, i numeri delle semifinali

COPPA ITALIA

Derby in programma martedì 1 alle 21, Fiorentina-Juve mercoledì stessa ora

Martedì e mercoledì vanno in scena le semifinali di andata di Coppa Italia. Si parte domani con l'atto primo del derby di Milano tra Milan e Inter, appuntamento alle ore 21 a San Siro. Il giorno dopo tocca a Fiorentina e Juventus (ore 21), con Vlahovic che torna per la prima volta a Firenze davanti ai suoi ex tifosi. Entrambe le sfide saranno trasmesse in esclusiva su Canale 5 e in streaming su sportmediaset.it. Ecco le statistiche Opta dei due confronti. Getty Images

LE STATISTICHE DI MILAN-INTER



● Il Milan ha superato il turno o vinto il trofeo in cinque delle otto sfide a eliminazione diretta contro l’Inter in Coppa Italia - tuttavia, i nerazzurri hanno trovato il successo in cinque delle ultime otto gare contro i rossoneri nella competizione (1N, 2P), inclusa la più recente, il 26 gennaio 2021, decisa da un calcio di punizione diretto di Christian Eriksen al 97° minuto di gioco (dopo i gol di Lukaku e Ibrahimovic).

● L’Inter è andata a segno in tutte le ultime nove gare contro il Milan considerando tutte le competizioni (non fa meglio dal novembre 1997, quando arrivò a 12), trovando il successo in sei di queste (1N, 2P).

● Il Milan è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare contro l’Inter tra Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana (4V, 3N): infatti, la percentuale di sconfitte dei rossoneri contro i nerazzurri è del 38% considerando le gare di campionato, ma solo del 27% negli incontri di coppa.

● 11 delle 17 complessive gare d’andata del Milan in semifinale Coppa Italia sono terminate in parità – in particolare, i rossoneri hanno vinto appena due di queste gare (4P): un 2-1 proprio contro l’Inter il 23 giugno 1985, e un 1-0 contro l’Alessandria il 26 gennaio 2016, con gol di Mario Balotelli.

● L’Inter è stata eliminata in ciascuna delle ultime quattro occasioni in cui ha giocato le semifinali di Coppa Italia, dopo che aveva superato il turno in sei delle sette precedenti: in generale, quella nerazzurra è la formazione che ha sofferto il maggior numero di sconfitte in questa fase della competizione (19).

● Il Milan ha tenuto la porta inviolata in 11 delle ultime 17 gare di Coppa Italia, nessuna squadra ha fatto meglio dalla stagione 2017/2018 in avanti (11 anche per la Juventus).

● Le ultime otto reti dell’Inter in Coppa Italia sono state messe a segno da sette calciatori diversi, l’unico con due gol nel periodo è Alexis Sánchez.

● Rafael Leão e Olivier Giroud sono i due giocatori di Serie A che hanno segnato più reti in un singolo stadio considerando tutte le competizioni nel 2022: sei a testa a San Siro.

● Alexis Sánchez è l’unico giocatore di Serie A che è andato a segno in quattro competizioni differenti in questa stagione: il fantasista cileno infatti ha realizzato una rete in ciascuna delle sue ultime due presenze in Coppa Italia e nessun giocatore dell’Inter è mai andato a bersaglio in tre gare di fila nel torneo nelle ultime otto stagioni.

● Ivan Perisic è stato coinvolto in sette reti contro il Milan con la maglia dell’Inter (due reti e cinque assist), contro nessuna avversaria ha fatto meglio considerando tutte le competizioni (sette anche contro Chievo e Fiorentina).

LE STATISTICHE DI FIORENTINA-JUVENTUS

● Tra le avversarie che hanno affrontato la Juventus più di due volte in Coppa Italia, la Fiorentina è quella che in percentuale ha ottenuto più successi contro i bianconeri (43% - sei in 14 precedenti); tuttavia i viola hanno vinto solo una delle ultime sei sfide nella competizione contro questa avversaria (3N, 2P), un 2-1 il 5 marzo 2015 grazie a una doppietta di Mohamed Salah (Fernando Llorente a segno per i piemontesi).

● La Juventus ha vinto 11 delle ultime 15 gare contro la Fiorentina in tutte le competizioni (2N, 2P), trovando tuttavia il successo solo due volte nei cinque appuntamenti più recenti contro i viola (2N, 1P).

● Dall’inizio dello scorso decennio, la Juventus ha tenuto la porta inviolata in nove trasferte contro la Fiorentina considerando tutte le competizioni; contro nessuna avversaria ha fatto meglio; tuttavia, ben 11 delle ultime 22 gare esterne contro i viola sono terminate in parità (completano nove successi bianconeri e due sconfitte).

● La Fiorentina ha segnato 36 gol in 14 gare casalinghe stagionali, una media di 2.6 a incontro; solo Inter (40) e Lazio (37) hanno realizzato più reti in casa tra le squadre di Serie A nel 2021/2022 considerando tutte le competizioni.

● La Juventus è la squadra che ha partecipato più volte alle semifinali di Coppa Italia (33); inoltre quella bianconera è già la formazione che più volte é arrivata in Finale nella competizione (20), seguita al secondo posto dalla Roma (16).

● La Fiorentina non ha superato il turno in tre delle quattro semifinali disputate in Coppa Italia dall’inizio dello scorso decennio (fa eccezione la doppia sfida contro l’Udinese nel 2013/2014), dopo che era riuscita ad approdare in finale in tutte le precedenti tre occasioni in cui aveva partecipato in questa fase della competizione.

● La Juventus è la squadra che ha effettuato più conclusioni nel 2022 in Coppa Italia: 47 (almeno 10 in più di ogni altra formazione).

● Krzysztof Piatek ha segnato complessivamente 12 gol in nove presenze di Coppa Italia, più di ogni altro giocatore di Serie A dal suo esordio nella competizione nel 2018/2019.

● Tra il 2012 e il 2015 Juan Cuadrado ha giocato 106 partite e segnato 26 gol con la maglia della Fiorentina - considerando tutte le competizioni, il colombiano ha fornito finora due assist, entrambi nelle ultime tre partite disputate (v Empoli e Torino); è dalla stagione 2012/13 che fornisce almeno quattro passaggi vincenti a fine stagione (17 nel 2021/22).

● Dusan Vlahovic può diventare il terzo giocatore dei cinque grandi campionati europei in grado di segnare sia a favore che contro una squadra nella stagione in corso considerando tutte le competizioni, dopo Dodi Lukébakio (a favore e contro il Wolfsburg) e Gaëtan Laborde (Montpellier).