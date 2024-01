Le pagelle di Piantanida: Yildiz spiega come nasce una stella, Milik alza la voce

juve-frosinone

Bremer in versione vigile urbano, il trapianto di Allegri su McKennie e Kostic dorme in discoteca

BREMER 7,5

Buonasera, qui risponde il comando dei vigili urbani di Itapitanga. Come? C’è un pallone da rimuovere? Sì, siamo già stati sul posto e sono già state portate via le auto avversarie parcheggiate sulle strisce bianconere. Appena un avversario entra nella sua zona traffico limitato, multa. Altro che pronto intervento, pronto ed è già intervenuto.

MCKENNIE 8

Due assist con il Frosinone, 4 in stagione, più tutto il resto, Allegri non l’ha rianimato, Allegri gli ha fatto un trapianto di calcio. Se va avanti così allo Stadium distribuiranno gratis la sua pasta preferita, quello per cui è stato insultato dai tifosi: pesto, pomodoro e pollo, ma qualcuno farà anche il bis.

KOSTIC 4,5

Fateci caso, tra i vostri amici c’è sempre uno che si addormenta in discoteca, con la musica a tuono, con lo Stadium che balla da settimane: l’unico che si addormenta a ogni serata sta su quel divanetto là in fondo a sinistra. Svegliatelo.

IBRAHIMOVIC 6

Sulla chat di squadra è l’unico che risponde a Di Francesco con l’emoji della faccina che ride, non quella con le lacrime agli occhi, ma quella col sorrisino semplice, però almeno ha risposto.

YILDIZ 8

“Sta nascendo una stella” come disse Callegari una settimana fa con la Salernitana, ok ma come nasce una stella? Quando si forma un addensamento di materia calcistica ricca di qualità, si crea un nucleo di tecnica che porta al collasso degli avversari. Ragazzi, la scienza non è facile, perché invece fermarlo sì?

MILIK 9

“Io seconda scelta? È un’etichetta che non mi sento addosso, io non lo penso e so che non la vede così nemmeno l’allenatore. Non mi sono mai sentito dire da nessuno che sono una seconda scelta”. Carissimo Arek, non avremo noi di certo l’onere di smentirti, anzi se può servirti per la tua battaglia invia una mail con questo voto.