Coppa Italia, Cagliari-Verona 1-2: Mulattieri allo scadere regala gli ottavi contro la Roma

Nel primo tempo è la squadra di Baroni a farsi preferire. I gialloblù dominano infatti in larga parte e si rendono pericolosi sin dai minuti iniziali, prima con Sarr e poi con Harroui. Al 23’ è proprio il centrocampista marocchino a portare in vantaggio la squadra di Marco Baroni con un destro dal centro dell’area di rigore, che Radunovic tocca ma non riesce a respingere. La reazione dei padroni di casa è timida, e i tentativi di Rodriguez prima, e Fazzini poi, non riescono a impensierire il portiere avversario.

A inizio ripresa Pisacane inserisce Obert e Romano, e la sua squadra cresce di intensità e pericolosità, fino a trovare il gol del pareggio con Paul Mendy, servito a centro area da Fadera. Con le squadre visibilmente stanche, nei minuti successivi il gioco è poco fluido e nessuno riesce a rendersi pericoloso. Fino all’87’, quando Mulattieri sfrutta un grave errore di Rodriguez e, lanciato verso la porta avversaria spiazza Radunovic, non perfetto neanche in quest’occasione. Nel finale il Cagliari prova il tutto per tutto per trovare il gol del pareggio, e ci va vicinissimo con Deiola allo scadere: il suo tiro, deviato da Edmundsson, finisce fuori di pochissimo. All’Unipol Domus finisce 1-2 per il Verona, che agli ottavi troverà la squadra di Gasperini.