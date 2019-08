"C'è qualcosa che non mi sta convincendo. La Juventus non è in alto mare, ma sta ancora cercando l'abito giusto". Queste le parole di Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ai microfoni di Radio Sportiva. "La Juve ha tanti giocatori che vogliono tenere la palla tra i piedi per tanto tempo, mentre il gioco di Sarri è molto veloce. Sono sicuro che questa cosa verrà limata, perchè il tecnico è bravissimo e c'è ancora tempo per lavorare", ha continuato. "Chi parte? Si tocca la problematica della Juventus: come farla giocare. In base a questo si fa il mercato in entrata e in uscita. Se giocherà a rombo, Sarri dovrà avere la forza carismatica di andare a dirlo a Cristiano", ha concluso Tacchinardi.