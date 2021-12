Coppa Italia: l'Empoli batte il Verona e si guadagna l'Inter

COPPA ITALIA

I toscani passano 4-3 al Bentegodi contro gli scaligeri: sfideranno i nerazzurri agli ottavi

Sarà l'Empoli di Andreazzoli l'avversaria dell'Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia: i toscani battono 4-3 il Verona al Bentegodi e si guadagnano la sfida ai campioni d'Italia. Ospiti avanti al 15' con La Mantia, ma tre minuti dopo Cancellieri firma il pareggio: la doppietta di Mancuso (66' e rigore al 70') e lo splendido destro di Bajrami (74') eliminano la formazione di Tudor, inutili i gol di Ilic (86') e Ragusa (88').

VERONA-EMPOLI 3-4

Al termine di una rocambolesca partita, l'Empoli passa 4-3 al Bentegodi contro il Verona nei sedicesimi di Coppa Italia: i toscani passano il turno e affronteranno ora l'Inter agli ottavi. Il match non inizia bene per Andreazzoli, costretto dopo appena 6 minuti a sostituire Haas, con Stulac al suo posto. Al 15', però, i toscani passano in vantaggio: Bandinelli lancia Marchizza, che dalla sinistra in area mette al centro, servendo un pallone comodo e facile da spingere in rete a La Mantia. Lo 0-1, però, dura appena tre minuti, perché al 18' Cancellieri firma il pareggio su assist di Bessa. La sfida si infiamma nella ripresa: l'Empoli ritrova il vantaggio al 66' grazie al rigore di Mancuso provocato dal tocco di mano di Ragusa. Quattro minuti dopo, ecco il tris, e ancora con Mancuso, che si avventa sulla pessima respinta di Pandur sul tiro di Stulac. Il Verona sparisce dal campo e i toscani dilagano: al 74' arriva lo strepitoso destro sugli sviluppi di calcio d'angolo di Bajrami, che fa 4-1. Gli ospiti, però, commettono l'errore di rilassarsi e l'Hellas rientra in partita in appena due minuti: all'86', Ilic segna su punizione anche grazie alla decisiva deviazione di Mancuso, poi Ragusa scatta sul filo del fuorigioco e supera Ujkani firmando il 4-3 all'88'. Nel finale, La Mantia si fa espellere lasciando l'Empoli in dieci, ma il forcing della formazione di Tudor non viene premiato e il risultato non cambia.