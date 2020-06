Coppa Italia, in campo Napoli e Inter, per un posto in finale

COPPA ITALIA

Coppa Italia, atto secondo. Dopo la ripartenza di Juventus-Milan tocca alle altre due semifinaliste buttarsi sul campo e cercare, battagliando, di volare verso la finale contro i bianconeri. In un San Paolo vuoto e sanificato, Napoli e Inter si contendono un pizzico di stagione. Sarà una sfida tra Gattuso e Conte, ex centrocampisti arcigni, e tra due amici di fatto e non solo di nazionale come Mertens e Lukaku. Si riparte dalla sfida vinta dai partenopei a San Siro per 1-0 con gol di Fabian Ruiz lo scorso 24 febbraio, prima che il coronavirus paralizzare il calcio e il Paese intero.

L'undici di Conte cerca una rimonta che non pare impossibile, nonostante i 104 giorni senza gare ufficiali. Basti ricordare la bella trasferta e l'altrettanto bella vittoria dei nerazzurri per 3-1 al San Paolo in campionato nel giorno della Befana.Per quanto riguarda le formazioni, l'Inter arriva nel capoluogo campano con la migliore possibile con unsi spera ritrovato che darà man forte alla coppia, con l'argentino che resta sempre e continuamente sulle prime pagine di tutti giornali spagnoli per vicende legate al calciomercato: il suo addio all'Inter è sempre più probabile e la voglia di vestire la maglia del Barcellona si fa ogni giorno più forte.

Dall'altra parte c'è il belga Mertens, anche lui sempre al centro di voci di mercato che portano, però, questa volta diretti a Milano in casa Inter, manco a dirloo.

Gattuso, che dopo il tristissimo lutto per la morte della sorella, dovrà tenere il campo per conquistare la finale, non avrà a disposizione Manolas ma può contare sulla voglia dell'ex nerazzurro Politano.