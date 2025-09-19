Logo SportMediaset
Calcio

Chelsea, Maresca: "Sterling stanco? Mio papà pescatore fa vita dura"

19 Set 2025 - 18:58

Botta e risposta tra l'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, e Raheem Sterling, finito ai margini della squadra. Il giocatore, attualmente il più pagato dal club londinese, giorni fa ha pubblicato una storia su Instagram con un'immagine scattata di sera all'uscita del campo di allenamento di Cobham dove si allena in solitaria lontano dai titolari. La foto è stata letta in chiave polemica in Inghilterra al punto da spingere il coach italiano ad intervenire nella conferenza stampa per la sfida col Manchester United. "Mio padre ha 75 anni e fa il pescatore da 50, lavorando dalle due del mattino alle dieci. Quella sì che è una vita dura. Non lo è per i calciatori", ha detto Maresca. Il tecnico ha ribadito che l'attaccante trentenne ed il difensore Axel Disasi non rientrano nei piani tecnici della società. "È una situazione comune in molti club quando non si trova un accordo tra società e giocatore", ha spiegato. "Da quando è iniziata la stagione, non li ho visti perché si allenano in un'altra ora e in un altro campo", ha spiegato tempo fa lasciando intendere che non ci siano possibilità che rientrino in prima squadra: "Con noi? No". Sterling percepisce dai Blues uno stipendio settimanale di 340.000 euro.

