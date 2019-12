Coppa Italia: Empoli ko allo Zini, Claiton regala la Lazio alla Cremonese

COPPA ITALIA

Va alla Cremonese la sfida di Coppa Italia tra squadre di Serie B, con l'Empoli che cade allo stadio Zini con il risultato di 1-0. I grigiorossi di Marco Baroni giocano meglio e dopo alcune parate importanti di Provedel si portano in vantaggio al 35' grazie a un colpo di tacco del difensore brasiliano Claiton. Nel finale crescono gli ospiti, ma c'è anche un palo di Palombi. Agli ottavi di finale i lombardi affronteranno la Lazio all'Olimpico.

CREMONESE-EMPOLI 1-0

In campionato non sta certamente vivendo settimane tranquille, ma in Coppa Italia continua a togliersi soddisfazioni: è la Cremonese di Marco Baroni, che dopo aver eliminato il Verona dalla competizione, ha la meglio anche sul più blasonato Empoli. E la vittoria grigiorossa, ampiamente meritata, vale ora una trasferta nella Capitale contro la Lazio detentrice del trofeo. La Cremonese mostra di credere nella vittoria più dell'Empoli sin dai primi minuti di partita: Soddimo sguscia tra le non strettissime maglie della retroguardia azzurra e spaventa Provedel, che in due tempi se la cava. Quindi è Ceravolo ad accendersi, impegnando per tre volte il portiere ospite (che in una delle circostanze per poco non si cucina da solo la frittata). Laribi salva l'Empoli sulla linea, su colpo di testa di Claiton sugli sviluppi di un corner. Il gol della Cremonese però è nell'aria, a arriva al 35' quando proprio Claiton ci mette il tacco su un tentativo dalla distanza di Castagnetti: nell'occasione rivedibile il disimpegno difensivo per l'Empoli. Prima dell'intervallo Palombi va vicino al raddoppio (conclusione larga di poco) e solo nell'ultimo minuto regolamentare l'Empoli si affaccia dalle parti dell'area grigiorossa: Mancuso però non inganna il portiere di coppa Volpe.

Ripresa aperta in maniera più gagliarda dai toscani: ci prova Balkovec dalla distanza, poi Piscopo getta alle ortiche un interessante contropiede. C'è anche un'iniziativa di Balkovec che mette in apprensione Volpe, con Mancuso che arriva sul pallone con una frazione di secondo di ritardo. Dall'altra parte è poi Bajrami a trovare lo spazio giusto per mettere al centro un pallone su cui Merola e lo stesso Mancuso mancano la deviazione vincente. Anche la Cremonese si rende però pericolosa, soprattutto con Palombi: il numero 11 grigiorosso non sfrutta un servizio di Arini, poi al 77' sfiora il raddoppio colpendo un clamoroso palo dopo aver anticipato Provedel in uscita. Solo negli ultimi minuti l'Empoli alza il baricentro e prova con più insistenza la ricerca del pareggio: Mancuso, Laribi e i neoentrati Merola e Ricci non spaventano però il bravo Volpe, che sbroglia con grande personalità un paio di situazioni che si sarebbero potute rivelare decisamente complicate.