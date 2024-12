Dopo la netta vittoria col Cesena, Charles De Ketelaere fissa l'obiettivo in Coppa Italia." Vogliamo arrivare in fondo come l'anno scorso, l'inizio del percorso è sicuramente positivo - ha spiegato l'attaccante dell'Atalanta ai microfoni di Mediaset -. Le partite sono difficili anche contro le formazioni di Serie B, ma stasera siamo scesi in campo con la mentalità giusta". "Più belli i gol miei o quelli di Samardzic? Abbiamo fatto bene entrambi", ha aggiunto.