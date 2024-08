Coppa Italia, la Salernitana elimina lo Spezia ai rigori: avanti anche il Cagliari

COPPA ITALIA

I campani recuperano una gara che sembrava persa e si impongono dagli undici metri. Netto 3-1 invece per i sardi sulla Carrarese

Il passaggio del turno di Salernitana e Cagliari chiude i trentaduesimi di Coppa Italia. I campani sono riusciti ad avere la meglio 8-7 dello Spezia ai calci di rigore, dopo il pirotecnico 3-3 dei tempi regolamentari: decisiva la parata di Sepe su Agnana dal dischetto. Il Cagliari elimina invece la Carrarese, grazie alle reti di Piccoli (33’), Pavoletti (41’) e Prati (71’): ai toscani non basta il gol di Panico (55’). Sfideranno Udinese e Cremonese.

SALERNITANA-SPEZIA 8-7 dcr (3-3)

Il match dell'Arechi vede lo Spezia andare a centimetri dal gol dopo appena quattro minuti: Soleri sfrutta l’uscita a vuoto di Sepe fuori area e tira in porta, ma Bronn salva sulla linea. I liguri sono decisamente i più propositivi in campo e passano al 43', quando Candelari riesce a insaccare il suo primo gol tra i professionisti. Lo Spezia è indemoniato e dopo due minuti Soleri trova anche il 2-0 con un gran destro sotto l’incrocio dei pali. I campani sono spalle al muro e allora ci pensa Kallon a realizzare una vera perla al 53': sinistro a giro imprendibile sotto l’incrocio dei pali e Salernitana di nuovo in partita. Inizia un botta e risposta. Soleri trova la doppietta personale al 59', con il gol che viene assegnato dal Var dopo l’iniziale annullamento per fuorigioco, ma il risultato cambia ancora dieci minuti dopo. Vignali stende Amatucci in area e provoca un rigore: a realizzarlo ci pensa Dia tra i fischi dei propri tifosi, che non hanno digerito l'atteggiamento tenuto dal giocatore la scorsa stagione. Il senegalese risponde a tono e al 93' trova addirittura il 3-3 che forza la gara ai rigori. Dagli undici metri, i giocatori della Salernitana non sbagliano un colpo, mentre Sepe para un tiro a Nagy. Vincono quindi i campani, che affronteranno l'Udinese nel prossimo turno.

CAGLIARI-CARRARESE 3-1

Dopo un avvio di gara senza troppe emozioni, a sbloccare il risultato è il Cagliari al 33': grande passaggio in profondità di Luperto e sinistro vincente di Piccoli, per l’1-0 sardo. Passano otto minuti e i rossoblù trovano anche il 2-0: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Piccoli stacca di testa e Pavoletti devia in porta di schiena. Al 53' la Carrarese ha la grande occasione di accorciare le distanze, ma Coppolaro spreca tutto: i toscani il gol lo trovano quindi due minuti dopo, quando a insaccare è Panico. All’Unipol Domus il match lo richiude allora Prati al 71ì: c'è un lungo check al Var, ma la rete viene infine convalidata. Il Cagliari vince quindi 3-1 e vola ai sedicesimi, dove affronterà la Cremonese.