Coppa Italia, Atalanta-Napoli un posto in finale e la sfida alla Juve

Lo 0-0 dell'andata lascia tutto aperto, se non fosse che il fattore campo in questo caso può dare, come spesso accade, il suo bel contributo di tranquillità. Ma Atalanta-Napoli di questa sera vale, come è ovvio e scontato che sia, un posto in finale dove c'è la Juventus in poltrona che aspetta. Ma vale tanto anche perché, come ha ribadito Gasperini ieri in conferenza stampa "La Coppa Italia può essere anche una 'scorciatoia' per la qualificazione alle coppe europee". E non c'è nulla di più vero anche perché in classifica, parliamo di Serie A, le due squadra di fronte stasera hanno un po' il freno tirato e il treno europeo non sarà mica tanto facile da prendere.

lapresse