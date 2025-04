Coppa del Re: domani il Clasico che vale la coppa

Sfumata malinconicamente la Champions, complicata la corsa alla Liga, il Real Madrid prova a dare l'assalto alla finale della Coppa del Re nella finale di Siviglia col Barcellona. Le due squadre arrivano all'appuntamento con due risicate vittorie nel turno infrasettimanale di Liga. Dovrebbe mancare tra i blaugrana Lewandowski mentre nel Real potrebbe recuperare Mbappe'. Spazio ai talenti, da un lato, di Yamal, Raphinha e Ferran Torres, dall'altro di Bellingham, Vinicius e Rodrygo. Flick ha gia' 'bastonato' in stagione Ancelotti 5-2 in Superlega e 4-0 al Bernabeu. Per Ancelotti e' un momento molto delicato, preludio di un possibile addio. Flick sente vicino il titolo in Liga (+4), ma intano vuole mettere le mani sulla Coppa del Re. In una gara di recupero il Villarreal cerca tre punti con l'Espanyol nella volata con il Betis per il quinto posto Champions. Domani: 21 a Siviglia finale Coppa del Re Barcellona-Real Madrid. Domenica 27: 16.15 Villarreal-Espanyol.