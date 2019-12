Coppa del Mondo per club FIFA 2019: partecipanti e regolamento

COPPA DEL MONDO PER CLUB

L'anno finisce, il grande calcio no. Dall'11 al 21 dicembre, con diretta su Mediaset e in streaming su Sportmediaset.it, tutto il fascino della Coppa del mondo per club FIFA che decreterà la migliore squadra del 2019. Le grandi favorite del torneo in Qatar (una sorta di prova verso il Mondiale 2022) sono ovviamente Liverpool e Flamengo ma Al-Hilal e Monterrey sperano di raggiungere almeno le semifinali per giocarsi il playoff del terzo posto.

PARTECIPANTI

Come ormai consuetudine dal 2008, sono sette le partecipanti: le sei vincitrici delle rispettive competizioni continentali (Champions League europea, Copa Libertadores, Champions League africana, Champions League asiatica, Champions League centro-nordamericana e la Champions League dell'Oceania) più la squadra campione nazionale del Paese ospitante.

Per l'Europa toccherà al Liverpool (Inghilterra), per il Sudamerica al Flamengo (Brasile), per l'Africa all'Esperance (Tunisia), per l'Asia all'Al-Hilal di Sebastian Giovinco (Arabia Saudita), per il Centro-Nord America al Monterrey (Messico) e per l'Oceania all'Hienghène Sport (Nuova Caledonia). Il settimo partecipante è l'Al-Sadd, campione 2018/19 del Qatar.

TABELLONE

Primo turno (11 dicembre): Al-Sadd-Hienghène Sport

Secondo turno (14 dicembre): Monterrey contro la vincitrice del primo turno; Al-Hilal-Esperance

Sfida per il quinto posto (17 dicembre): perdente 1 del secondo turno contro perdente 2 del secondo turno

Semifinali (17-18 dicembre): Flamengo contro la vincitrice 1 del secondo turno; vincitrice 2 del secondo turno contro Liverpool

Playoff terzo posto (21 dicembre): perdente semifinale 1 contro perdente semifinale 2

Finale (21 dicembre): Vincente semifinale 1 contro vincente semifinale 2

STADI

Le partite si svolgeranno in tre impianti di Doha: lo stadio Jassim bin Hamad, dove si erano giocate le Supercoppa Italiana 2014 e 2016, stadio internazionale Khalifa e l'Education City Stadium, entrambi sede di alcune partite del Mondiale 2022.