COPPA D'AFRICA, ESULTA LA COSTA D'AVORIO

24/06/2019

La Costa d'Avorio batte 1-0 il Sudafrica all'esordio in Coppa d'Africa. Gli Elefanti fanno festa grazie al gol di Jonathan Kodija, centravanti dell'Aston Villa, al 20' del secondo tempo. In campo per 90 minuti il milanista Franck Kessié, unico "italiano" nelle rose delle due nazionali.