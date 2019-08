Il River Plate si è qualificato per le semifinali di Coppa Libertadores dove affronterà i rivali di sempre del Boca Juniors, che avevano raggiunto ieri il traguardo eliminando il Quito. La scorsa notte, la squadra di Buenos Aires guidata da Marcelo Gallardo ha pareggiato 1-1 ad Asuncion con il Cerro Porteno, che aveva battuto 2-0 all'andata, e ora si prepara al Superclasico di campionato di domenica prossima al Monumental, antipasto della doppia sfida in Libertadores che si disputerà l'1 e il 22 ottobre. La vincitrice, nella finale del 23 novembre a Santiago del Cile, affronterà una squadra brasiliana, visto che nell'altra semifinale del 2 e 23 ottobre si troveranno di fronte il Flamengo e il Gremio. Ad Asuncion, il Cerro Porteno era andato in vantaggio all'8' pt con Nelson Valdez, subendo pero' il pareggio del River al 7' della ripresa con De La Cruz.