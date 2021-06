Copa America: debutto perfetto per il Brasile, 3-0 al Venezuela

COPA AMERICA

I verdeoro vincono grazie alle reti di Marquinhos, O Ney (su rigore) e Gabigol. Passa anche la Colombia: 1-0 all'Ecuador

Inizia nel migliore dei modi la Copa America del Brasile: i verdeoro, infatti, inaugurano la rassegna continentale con un netto 3-0 al Venezuela. Partita che si sblocca al 23' con la rete di Marquinhos sugli sviluppi di calcio d’angolo, mentre nella ripresa sono Neymar, a segno su rigore al 64', e Gabigol (89') a chiudere i giochi. Esordio vincente anche per la Colombia: 1-0 all'Ecuador grazie al gol al 42' di Cardona.

BRASILE-VENEZUELA 3-0

Non poteva esserci esordio migliore per il Brasile nella Copa America 2021. A Brasilia, infatti, i verdeoro campioni in carica vincono il match inaugurale della rassegna continentale con un netto 3-0 al Venezuela, decimato dal focolaio Covid scoppiato all'interno del ritiro, e si prendono i primi tre punti del girone. La formazione di Tite, dopo aver sfiorato il gol con una deviazione sotto porta di Richarlison al 10' e con un colpo di testa di Eder Militao un minuto dopo, passa in vantaggio al 23': sull'angolo di Neymar, un rimpallo favorisce Marquinhos, che con una deviazione sotto porta sigla l'1-0. Dopo una rete annullata a Richarlison poco dopo la rete del difensore del Psg e un errore da pochi passi di Neymar, che sfiora il palo, il Brasile chiude i conti nella ripresa: al 62', Cumana stende Danilo in area e, dopo la revisione al Var che conferma il fallo, Neymar non sbaglia, firmando il suo primo gol al Venezuela e il 2-0 che regala maggiore tranquillità ai detentori del titolo. All'89', arriva il tris: la stella del Psg, che sei minuti prima fallisce l'occasione per la doppietta personale, sfrutta il lancio in profondità di Alex Sandro, supera anche il portiere della Vinotinto Graterol e mette al centro per Gabigol, entrato al 65', che di petto insacca da pochi centimetri. Finisce così 3-0: il Brasile parte subito forte e si prende la vetta del gruppo B, mentre il Venezuela resta fermo a 0 punti.

COLOMBIA-ECUADOR 1-0

Debutto vincente anche per la Colombia, che supera 1-0 l'Ecuador e si porta subito a quota 3 nel gruppo B. Poche emozioni a Cuiabá: la prima vera occasione per i Cafeteros arriva al 39', con il colpo di testa di Mina alto sopra la traversa. Il match si sblocca tre minuti dopo: Cardona segna con un destro al volo su assist di Borja al termine di uno schema su punizione partito proprio dai piedi dell'ex Boca Juniors. La rete, inizialmente annullata per fuorigioco, viene convalidata dopo la revisione del Var. Nella ripresa, l'Ecuador prova a pareggiare con la punizione da fuori area e da posizione angolata di Estupinan, ma Ospina è attento e respinge. L'ultima emozione è un diagonale fuori misura di Duvan Zapata: finisce 1-0 per la Colombia, che sale a 3 punti e agguanta il Brasile. Esordio amaro, invece, per l'Ecuador, che resta a quota 0 insieme a Venezuela e Perù, che però ha una partita in meno avendo riposato in questa giornata inaugurale della Copa America.