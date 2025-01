Controlli preventivi in vista derby Roma-Lazio già da domani

Controlli accurati delle forze dell'ordine ad ampio raggio, disposti in sede di tavolo tecnico, dal Questore di Roma, Roberto Massucci, cominceranno già da domani per il derby Roma-Lazio, che si disputerà allo stadio Olimpico domenica sera. Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri del comando provinciale di Roma, Guardia di Finanza e polizia locale di Roma Capitale, presidieranno le zone considerate più a rischio con verifiche preventive. Per servizi di osservazione delle due tifoserie, la Questura ha individuato quattro zone intorno allo stadio Olimpico. Sempre domenica, in occasione del Giubileo della Speranza, è prevista l'apertura della Porta Santa nella Basilica di San Paolo, nel quartiere Ostiense, dove verranno impiegati altri uomini per i servizi di sicurezza e di ordine pubblico sotto il coordinamento dell'Ufficio di Gabinetto della Questura capitolina.