Conte all'attacco dopo la vittoria sul Lecce: "A volte qualcuno deve star zitto e dar ragione a chi ci vede più lungo"

"Non dimentichiamo che in questo inizio di stagione stiamo affrontando una serie di infortuni di giocatori importanti. In estate si è parlato tanto di rinforzi, ma abbiamo perso De Bruyne e Lukaku. Qualcuno dice che ne stiamo giovando, ma qui si tocca l'assurdo - ha spiegato Conte ai microfoni di DAZN -. Si sono espressi tanti giudizi, eppure si è fatto male Meret e ora c'è solo Milinkovic-Savic. Qualcuno si lamentava che avessimo comprato un portiere di spessore, si parla molto, ma a volte bisogna star zitti e dare ragione a chi ci vede più lungo di chi spara sentenze".