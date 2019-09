"Icardi? Penso che sia giusto che si presenti da solo, possiamo solo augurargli un grandissimo in bocca al lupo. Ma oggi non fa parte della nostra squadra e non è giusto ne parli per rispetto suo e dei nostri giocatori": il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della partita contro l'Udinese, risponde così ai giornalisti francesi che gli chiedono di presentare l'ex capitano nerazzurro ai tifosi del Psg.