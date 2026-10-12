Coni, Buonfiglio: "Commissariamento federazioni opportunità per sistemare cose"

"Il commissariamento è un'opportunità per rimettere a posto le cose, ridando dignità e rispetto delle regole". Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a margine della premiazione dei Collari d'Oro al CPO Giulio Onesti, in merito alle diverse federazioni che in questo momento sono commissariate, tra cui anche la Figc. Buonfiglio ha poi fatto un primo bilancio del suo mandato da presidente: "L'armonia e la sinergia raggiunta ci stanno portando a questi successi. Ho avuto il privilegio di vivere le Olimpiadi invernali, quasi tutte le manifestazioni a cui abbiamo partecipato e i Giochi del Mediterraneo: posso dire che me la sto godendo alla grande. Poi ci sono anche i problemini ma stiamo già lavorando per Los Angeles", ha aggiunto.