Conference League, le statistiche verso Basilea-Fiorentina

-Il Basilea è rimasto imbattuto nelle tre sfide contro la Fiorentina nelle competizioni europee (2V, 1N) segnando esattamente due gol in ciascuna delle tre sfide.

-Con il successo nella gara di andata, il Basilea è diventato la prima squadra svizzera a vincere una semifinale nelle maggiori competizioni europee dal Grasshopper nel 1977/78 in Coppa Uefa (contro il Bastia), inoltre potrebbe diventare la prima squadra svizzera a raggiungere la finale nelle maggiori competizioni europee.

-La Fiorentina è stata eliminata nelle ultime sei sfide a eliminazione diretta in cui ha perso la gara di andata nelle maggiori competizioni europee, l’ultima volta che è andata avanti in questa situazione è stato nel 1989/90 in Coppa Uefa contro l’Atletico Madrid (0-1; 1-0 per poi vincere ai rigori), inoltre la Viola non ha mai superato il turno di una fase a eliminazione diretta in cui a perso la gara di andata in casa venendo eliminata in tutti e quattro i precedenti.

-Il Basilea ha superato il turno in tutte e sei le sfide a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee in cui ha vinto la gara di andata in trasferta.

-La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol su calcio d’angolo in questa Conference League (cinque, di cui uno nella gara di andata), solo il Manchester City (sei in Champions League) e la Juventus (6 – 3 in Champions League, 3 in Europa League) contano più reti da corner nelle competizioni europee in questa stagione.

-Darian Males ha servito quattro assist in questa Conference League, solo Cristiano Biraghi ne conta di più nella competizione (cinque), Males conta anche due passaggi vincenti nella scorsa edizione, infatti è il secondo giocatore ad aver effettuato più assist nella competizione (sei) dietro solo a Jesper Karlsson (sette).

-Arthur Cabral ha segnato il suo 12° gol in Conference League nella gara di andata, diventando l’unico giocatore a contare più di 10 reti nella storia della competizione. Inoltre l’attaccante viola ha messo la firma in ciascuna delle ultime cinque gare in cui è partito titolare nel torneo.

-Zeki Amdouni ha segnato la metà dei gol realizzati dal Basilea in Conference League da quando è terminata la fase a gironi (6/12), nessun altro giocatore ha fatto meglio nel periodo considerato nella competizione (anche per Arthur Cabral sei reti).