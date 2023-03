Fiorentina, Italiano: "Tanta voglia di gioire e andare avanti in Conference"

FIORENTINA

"Abbiamo un piccolo vantaggio e faremo di tutto per salvaguardarlo, speriamo di dare battaglia come all'andata. Ranieri farà il terzino"

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della sfida di ritorno di Conference League contro il Sivasspor. "Questa partita è molto importante, abbiamo tanta voglia di andare avanti e di gioire - ha dichiarato il tecnico della Fiorentina -. Abbiamo un piccolo vantaggio e faremo di tutto per salvaguardarlo, speriamo di dare battaglia come all'andata". L'assenza contemporanea di Biraghi (squalificato) e Terzic (infortunato) porterà all'impiego di Ranieri nel ruolo di terzino sinistro. Volato ieri a Madrid per questioni burocratiche con il permesso della società, Luka Jovic si aggregherà ai compagni a breve.

"In porta Terracciano sembra recuperato, ma ne approfitto per fare i complimenti a Sirigu per come si è fatto trovare pronto. Da questo punto di vista sono sereno - ha proseguito Italiano -. Al di là di chi giocherà, ci vorrà lo spirito da squadra di valore. Ci sarà da affrontare una squadra diversa da quella dell'andata e servirà una prestazione di livello".

"Abbiamo rivisto quanto prodotto nella gara d'andata e come potevamo concretizzare diversamente. Anche domani cerchiamo un bel po' di situazioni dalle quali trarre vantaggio - ha aggiunto -. E mi auguro i ragazzi abbiano capito che serve arrivare sotto porta coi tempi giusti per risolvere ogni situazione correttamente. Sono convinto che qualcosa di diverso andremo a proporre".

"Siamo pronti per una prestazione di grande livello e in questo momento vedo una squadra che sta bene, ragazzi che riescono ad esprimersi diversamente rispetto a un mese fa - ha continuato Italiano -. Questo è dovuto alla crescita individuale di molti e siccome non manca molto spero di vederli proporre questo tipo di prestazione fino alla fine della stagione. C'è grande armonia nello spogliatoio, tutto pesa meno. Questo stato d'animo fa la differenza".