Conference League, il sorteggio degli ottavi: squadre, data e orario

CONFERENCE LEAGUE

Alle 13 da Nyon il sorteggio degli ottavi di finale di Conference League: Italia in corsa con Lazio e Fiorentina

© Getty Images Dopo il ritorno dei playoff che hanno completato il quadro delle qualificate agli ottavi di finale, la Conference League è pronta per il sorteggio dei match che si giocheranno il 9 marzo (andata) e 16 marzo (ritorno). Per l'Italia ancora in corsa Lazio e Fiorentina, le insidie non sono poche visto che incontreranno una tra le teste di serie che erano arrivate prime ai gironi - Villarreal e West Ham su tutte - ma Sarri e Italiano hanno la grande occasione di agguantare i quarti. Si comincia alle 13 a Nyon, nella sede della Uefa.

LE QUALIFICATE

Vincitrici della fase a gironi (teste di serie): AZ Alkmaar (Ola), Djurgården (Sve), İstanbul Başakşehir (Tur), Nizza (Fra), Sivasspor (Tur), Slovan Bratislava (Slo), Villarreal (Spa), West Ham (Ing)

Vincitrici dei playoff (seconda fascia): LAZIO (Ita), FIORENTINA (Ita), AEK Larnaca (Cip), Sheriff Tiraspol (Mol), Anderlecht (Bel), Basilea (Svi), Lech Poznan (Pol), Gent (Bel)

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

-Le otto vincitrici della fase a gironi di UEFA Europa Conference League sono designate come teste di serie; le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta saranno non teste di serie.

-Le vincitrici dei gironi di UEFA Europa Conference League giocheranno il ritorno in casa.

-I club della stessa federazione non possono essere accoppiati tramite sorteggio. Ulteriori restrizioni verranno comunicate prima del sorteggio.

IL CALENDARIO

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Sorteggio quarti e semifinali: 17 marzo

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 7 giugno 2023