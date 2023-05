Basilea-Fiorentina: malore a tifoso viola sugli spalti, gara interrotta per diversi minuti

PAURA SUGLI SPALTI

Sono stati alcuni giocatori viola a richiamare l'arbitro per interrompere la gara. Rassicuranti le ultime notizie sulle sue condizioni

© Getty Images La semifinale di ritorno di Conference League tra Basilea e Fiorentina al St.Jakob Park è stata sospesa per diversi minuti nel secondo tempo supplementare a causa di un malore che ha colpito un tifoso viola nello spicchio di stadio riservato ai sostenitori ospiti. L'arbitro, su segnalazione di alcuni giocatori della squadra di Italiano, ha fermato il gioco per consentire a una barella e ai medici di intervenire sugli spalti per soccorrerlo. Il tifoso è stato poi trasportato in ospedale. Le ultime notizie sono rassicuranti: sta bene.

Come riferisce violanews, è stato Kouamé che si stava riscaldando a bordocampo sotto il settore dei tifosi viola a fermare Biraghi che stava per tirare un calcio d'angolo e a segnalargli quello che stava accadendo sugli spalti. Il capitano viola ha richiamato l'attenzione del direttore di gara, che ha fermato la gara per 8'.