CONFERENCE LEAGUE

Cabral, Nico Gonzalez, Bonaventura e Ikoné firmano il 4-1 in trasferta, che allunga la serie vincente viola e fa sorridere Italiano

© Getty Images La nona vittoria consecutiva della Fiorentina in Europa Conference League è un'autentica sinfonia viola. I ragazzi di Vincenzo Italiano non risentono del fattore-campo e travolgono il Lech Poznan con un perentorio e inappellabile 4-1, che avvicina la semifinale contro la vincente di Basilea-Nizza (finita 2-2). Apre le danze Cabral (4'), arrotondano il risultato Nico Gonzalez (40'), Bonaventura (58') e Ikoné (63') per l'apoteosi dei toscani.

LA PARTITA

Travolge gli avversari e ha un piede in semifinale la Fiorentina, che regola il Lech Poznan con un inappellabile 4-1.Inizia subito nel migliore dei modi il match per i viola, che passano al 4' in un ambiente caldissimo: il sinistro a giro di Nico Gonzalez va sul palo e rimbalza su Bednarek, con Cabral lestissimo a ribattere in rete. Il Lech Poznan però non molla, chiede un rigore (che non c'è) e pareggia al 20', dopo aver tremato sul palo di Brekalo. Il pari arriva nell'esatto momento in cui i tifosi celebrano l'anno di nascita del club, piazzandosi di spalle al campo e saltando: lo firma Velde, con un perfetto rasoterra di controbalzo sulla sponda di Ishak. La Fiorentina continua comunque a spingere, va vicina al bis e lo trova al 40': sul cross di Biraghi, Nico Gonzalez sale in cielo e trova la meritata rete. Il finale è tutto viola, con Cabral vicino al tris. Nella ripresa dominano i toscani, che non corrono mai rischi e dilagano: Bonaventura trova il 3-1 al 58', Ikoné cala il poker al 63'. Un gol cercato e trovato per l'ex Lille, subentrato all'infortunato Nico Gonzalez. Nel finale la Fiorentina sfiora il pokerissimo con Ranieri e Castrovilli, ma Italiano può festeggiare per un 4-1 che vale mezza semifinale. Nona vittoria consecutiva per la Fiorentina in una Conference League storica, che vede i viola col miglior attacco e due punte (Jovic e Cabral) a quota sei reti.

LE PAGELLE

Velde 6 - L'unico davvero positivo nel Lech. Lotta su ogni pallone, trova il momentaneo pari e tenta di impedire alla Fiorentina di comandare la sfida. Senza riuscirci.

Rebocho 5 - Se la Fiorentina sfonda costantemente è anche per i suoi demeriti. Non prende le misure a nessuno dei giocatori che passano dalle sue parti.

Nico Gonzalez 7 - Trascinatore dei viola nel primo tempo: propizia il gol del vantaggio col palo, sfiora il 2-1 e lo trova con uno stacco di testa imperioso La sua uscita dal campo sorprende e sembra dovuta a un infortunio.

Ikoné 6.5 - Non fa rimpiangere il suo predecessore sulla corsia, incendiando la destra dell'attacco. C'è il suo zampino nel tris, trova il 4-1 che chiude la partita e mette in ghiaccio una buona fetta di qualificazione.

IL TABELLINO

LECH POZNAN-FIORENTINA 1-4

LECH POZNAN (3-5-2) - Bednarek 5.5; Joel Pereira 5, Satka 5, Milic 5; Skoras 5 (30' st Ba Loua sv), Kvekveskiri 5.5 (30' st Sousa sv), Karlstrom 5, Velde 5.5, Rebocho 5; Marchwinski 5, Ishak 5.5 (30' st Sobiech sv). All. van den Brom. A disposizione: Holec, Douglas, Tsitaishvili, Gurgul, Amaral, Czerwinski.

FIORENTINA (4-2-3-1) - Terracciano 6; Dodo 6, Milenkovic 6, Ranieri 6.5, Biraghi 6.5; Amrabat 6, Mandragora 6 (40' st Barak sv); Gonzalez 7 (5' st Ikoné 6.5), Bonaventura 6.5 (32' st Castrovilli 6), Brekalo 5.5 (40' st Sottil sv); Arthur Cabral 6.5 (32' st Jovic sv). All. Italiano. A disposizione: Cerofolini, Saponara, Terzic, Venuti, Duncan, Igor, Kouamé.

Arbitro: Peljto (Bosnia).

Marcatori: 4' Arthur Cabral (F), 20' Velde (L), 40' Gonzalez (F), 13' st Bonaventura (F), 18' st Ikoné (F).

Ammonito: Venuti (F).

GLI ALTRI RISULTATI

Gent-West Ham 1-1

Marcatori: 48'pt Ings (W), 11' st Cuypers (G).

Basilea-Nizza 2-2

Marcatori: 25' e 25' st Amdouni (B) rig., 38' e 46'pt Moffi (N).

Anderlecht-Az Alkmaar 2-0

Marcatori: 22' Murillo (An), 25' st Ashimeru (An).