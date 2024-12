L'ungherese Balázs Berke sarà in campo al Franchi domani (ore 18:45) per dirigere Fiorentina-Lask, partita del quinto turno di Conference League. Assistenti i connazionali Vencel Tóth e Balázs Szert. La Fiorentina occupa il sesto posto in classifica con 9 punti, mentre gli austriaci ne fino ad ora hanno raccolti 2.