Conference League: il programma e le partite della quarta giornata

Programma della terza giornata del girone unico di Conference League, in programma giovedi' 5. Alle 18.45: Aarhus (Dan)-Braga (Por) Atalanta (Ita)- Kairat (Kaz) Kups (Fin)-Gand (Bel) Lincoln (Gib)-Hajduk (Cro) Midtjylland (Dan)-Ajax (Ola) Mjallby (Sve)-Borac (Bos) Stella Rossa (Ser)-Inter Escaldes (And) Thun (Sve)-Hearta (Sco) Trebisonda (Tur)-Friburgo (Ger) Alle 21: Copenaghen (Dan)-Iberia (Geo) Getafe (Spa)-Brighton (Ing) Lugano (Svi)-Kauno Zalgiris (Lit) Monaco (Fra)-Nordsjaelland (Dan) Panathinaikos (Gre)-Cska Sofia (Bul) Riga (Let)-Jablonec(Cec) St.Truden (Bel)-Brann (Nor) Twente (Ola)-Pafos (Cip) Universitates Craiova (Rom)-Egnatia (Alb) - Classifica: Panathinaikos, Lugano, Brann, Trebisonda, Twente, Monaco, St.Truden e Hajduk 6 punti; Brighton, Copenaghen, Universitatea Craiova e Mjallby 4 punti; Ajax, Borac, Atalanta, Sporting, Gand e Friburgo 3 punti; Nordsjaelland, Egnatia e Riga 2 punti; Stella Rossa, Cska, Jablonec, Midtjylland, Aarhus, Pafos, Hearts, Iberia, Getafe e Kairat 1 punto; Thun, Lincoln, Kups, Inter Escaldes, Zalgiris 0.