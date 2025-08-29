Conference League: Fiorentina con Rapid Vienna e Dinamo Kiev
29 Ago 2025 - 13:52
Rapid Vienna e Dinamo Kiev, queste le avversarie di prima fascia della Fiorentina nella fase campionato, a girone unico, della Conference League 2025/26. I viola affrontranno anche Mainz, Aek Atene, Sigma Olomouc e Losanna.
