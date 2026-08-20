Conference League, Brighton paga trasferta a tifosi al Circolo Polare Artico

20 Ago 2026 - 14:33
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I giocatori del Brighton si faranno carico del costo dei biglietti per i tifosi che si recheranno al Circolo Polare Artico per la partita di spareggio della Uefa Conference League di questa sera contro la squadra norvegese del Tromsø. Il club di Premier League ha dichiarato che i 407 tifosi che affronteranno il viaggio riceveranno il rimborso del costo dei biglietti, oltre a sciarpe e magliette come ringraziamento speciale per la loro fedeltà. Il capitano del Brighton, Lewis Dunk, ha affermato che i giocatori volevano riconoscere l'impegno dei loro sostenitori. Ha detto che i tifosi "non sapevano dove sarebbero andati fino all'ultimo minuto". L'ottavo posto del Brighton nella Premier League della scorsa stagione ha permesso alla squadra di disputare uno spareggio di andata e ritorno nella terza competizione europea per club. Il Tromsø si è qualificato per affrontare il Brighton completando una vittoria complessiva per 7-1 sul Cluj giovedì scorso. 

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