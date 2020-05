Conclusi i campionati dilettanti; Mantova e Palermo tornano in C

In attesa della decisione ufficiale del Consiglio della Figc, le 9 squadre in testa ai gironi di Serie D possono festeggiare in anticipo il ritorno tra i professionisti. Bitonto, Campodarsego, Grosseto, Lucchese, Mantova, Matelica, Palermo, Pro Sesto e Turris sono state promosse in serie C. Sono soprattutto Palermo e Mantova, con un passato più o meno recente nel calcio che conta, a stimolare i ricordi degli appassionati di calcio meno giovani,