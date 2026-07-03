"Con Lotito risultato garantito". Il presidente della Lazio: "Clima che non rende merito a ciò che ho fatto"

03 Lug 2026 - 13:02
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"Intorno alla mia persona c'è clima che non rende merito a ciò che ho fatto. Con Lotito risultato garantito, questo lo ricordo sempre". Così il presidente della Lazio durante il convegno "I grandi eventi sportivi: il Modello Roma", organizzato dal gruppo Sole 24 Ore, torna sul proprio operato alla guida della Lazio dopo la manifestazione di ieri da parte dei tifosi. "Oggi l'obiettivo comune è rendere Roma sempre più attrattiva. Il progetto Flaminio rappresenta grande opportunità per Roma, recuperarlo significa dare una casa alla Lazio ma anche recuperare un quadrante della città. Roma non deve temere di avere grandi impianti, basta guardare l'esempio di Londra che riesce a ospitare tornei internazionali, concerti e manifestazioni internazionali. Questa non è una missione di Lazio o Roma, ma dell'intera città di Roma" prosegue Lotito. Che poi conclude sottolineando come "la buona politica è quella che riesce a mettere da parte le appartenenze quando c'è un obiettivo comune da raggiungere. E oggi l'obiettivo comune è rendere Roma sempre più competitiva, sempre più attrattiva e sempre più capace di confrontarsi con le grandi capitali europee".

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