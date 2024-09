Como, minacce di morte a Cutrone e ai figli dopo il rigore sbagliato a Udine

© Getty Images

"Accetto le critiche come giusto che sia, ma queste cose non le lascio passare". Così ha scritto l'attaccante del Como Patrick Cutrone in una storia sul suo Instagram pubblicando lo screenshot di un commento sotto a un suo post. Cutrone ha risposto al commento minaccioso di un utente che sotto la copertura di una identità falsa gli ha rivolto pesantissimi insulti arrivando ad augurare la morte a lui e ai suoi figli. Parole folli, oltreché spregevoli, arrivate dopo che Cutrone, ieri, ha sbagliato un rigore al 95' contro l'Udinese nel match perso dai lariani 1-0.