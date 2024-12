Como, Fabregas: "Giocare contro l'Inter un sogno, è tra le migliori squadre d'Europa"

Fabregas annuncia il ritorno dal 1' di Sergi Roberto, ma non avrà a disposizione Alberto Moreno, Marco Sala, Maxi Perrone e Alessandro Gabrielloni, che ha preso una forte botta al polpaccio nell'allenamento del sabato. Rispetto per l'Inter, ma il suo Como non si snaturerà: "L'Inter è una grande squadra, ma dobbiamo mantenere il nostro stile. Non possiamo giocare con paura: se ci chiudiamo in difesa, il gol prima o poi lo fanno. Dovremo fare una gara al 70% difensiva e al 30% offensiva. Servirà l'esperienza dei giocatori più maturi: Sergi Roberto sarà importante, non potrà giocare tutta la partita, ma giocatori come lui serviranno perché magari non toccheremo la palla per diversi minuti e quando arriverà, sarà importante gestirla".