Torino, Abate: "Bene il primo tempo, molto meno dopo il loro gol"

01 Nov 2026 - 19:36
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Il Torino parte con il piede giusto, mostrando personalità e determinazione, ma nella ripresa fatica a mantenere gli equilibri e finisce per subire il Frosinone. È questa, in sintesi, l'analisi dell'allenatore granata, Ignazio Abate, a commento della prestazione della squadra: "Siamo partiti bene. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, poi, dopo il loro gol, siamo andati un po' dietro all'inerzia della gara" ha detto il tecnico, invitando a non fermarsi a un'analisi superficiale di una partita caratterizzata da duelli individuali e continui contrasti che richiede capacità di leggere le diverse situazioni. "Il Toro ha dato tutto contro una squadra forte, dobbiamo crescere per far girare gli episodi dalla nostra parte", ha aggiunto per esprime poi rammarico per le opportunità create nel primo tempo. "La squadra nella prima frazione è piaciuta tanto, siamo venuti qui con personalità e voglia di aggredirli, non farli giocare, ma nella seconda parte della gara eravamo esposti a grandi transizioni e lì è venuto fuori ancora di più il Frosinone di Alvini", per questo "il prossimo passo sarà stare dentro il gioco anche quando si fa sporco e nella lettura dei momenti della gara".

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