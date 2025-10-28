Como, Fabregas ritrova Rodriguez e Addai

Fabregas prepara la sfida col Verona potendo contare sul rientro di pedine importanti come Jesus Rodriguez che ha scontato le giornate di squalifica e torna a disposizione, c'è anche Addai, mentre Diao è Kuhn sono alla ricerca della forma migliore. Unici assenti Sergi Roberto e Dossena. Il Como deve ritrovare il passo vincente casalingo dopo il grande successo con la Juventus e il pari in trasferta a Parma. Anche perché il Verona è un avversario sicuramente meno impegnativo del Napoli avversario nel weekend.