Como, Fabregas: "Per noi l'Europa è un regalo, Feyenoord più forte e ha meritato"

"Diao sentiva che non poteva correre più. Valuteremo come sta e speriamo di averlo cambiato prima che sia tardi. Il modo in cui avevamo scelto di giocare era anche per lui. La Champions è un regalo della magnifica passata stagione". Così il tecnico del Como Cesc Fabregas dopo la sconfitta contro il Feyenoord. "Giocare in casa e in trasferta è un mondo a parte - ha detto - Giocare in questo stadio contro una squadra abituata a vincere non è facile. Siamo riusciti anche a metterli in difficoltà ma loro sono più forti e hanno meritato la vittoria. La Champions è la competizione più dura. Alle volte il livello più alto in Champions che in un mondiale. Io sono tranquillo perché è un regalo, una motivazione in più anche per i ragazzi che facevano il debutto da titolari in Europa. Siamo in Champions cinque anni prima rispetto a quanto preventivato".