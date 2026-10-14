Como, Fabregas: "Per noi l'Europa è un regalo, Feyenoord più forte e ha meritato"

14 Ott 2026 - 21:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"Diao sentiva che non poteva correre più. Valuteremo come sta e speriamo di averlo cambiato prima che sia tardi. Il modo in cui avevamo scelto di giocare era anche per lui. La Champions è un regalo della magnifica passata stagione". Così il tecnico del Como Cesc Fabregas dopo la sconfitta contro il Feyenoord. "Giocare in casa e in trasferta è un mondo a parte - ha detto - Giocare in questo stadio contro una squadra abituata a vincere non è facile. Siamo riusciti anche a metterli in difficoltà ma loro sono più forti e hanno meritato la vittoria. La Champions è la competizione più dura. Alle volte il livello più alto in Champions che in un mondiale. Io sono tranquillo perché è un regalo, una motivazione in più anche per i ragazzi che facevano il debutto da titolari in Europa. Siamo in Champions cinque anni prima rispetto a quanto preventivato".

Ultimi video

01:06
DICH SARRI 3: "AI MIEI CHIEDO UMILTA"

Atalanta, Sarri: "Ai miei giocatori chiedo umiltà"

00:49
DICH AMORIM 2 VIGILIA 14/10 DICH

Amorim: "Camarda è pronto, lui ama giocare nel Milan"

00:52
DICH AMORIM 1 VIGILIA 14/10 DICH

Amorim: "Le critiche sono normali in un grande club. La squadra migliora"

00:55
DICH PAVLOVIC VIGILIA 14/10 DICH

Pavlovic: "Felice e orgoglioso del rinnovo. Il modulo? Basta sapere cosa fare"

02:31
DICH SPALLETTI 1 VIGILIA VIGO 14/10 DICH

Juve, Spalletti: "Vogliamo vivere fino in fondo il percorso europeo, senza tensione"

01:07
DICH CONCEICAO VIGILIA VIGO 14/10 DICH

Conceiçao: "Dobbiamo migliorare tutti, serve fare il possibile per prenderci i tre punti"

00:41
DICH SPALLETTI 2 VIGILIA VIGO 14/10 DICH

Juve, Spalletti: "Fondamentale cambiare, abbiamo una rosa forte"

00:32
Europa League: domani Celta Vigo-Juventus

Europa League: domani Celta Vigo-Juventus

00:28
Europa League: domani Salisburgo-Milan

Europa League: domani Salisburgo-Milan

01:32
Amorim e Spalletti, pressione alle stelle

Amorim e Spalletti, pressione alle stelle

01:39
Champions, stasera serve una Roma "Real"

Champions, stasera serve una Roma "Real"

01:19
Inter, di chi è la colpa?

Inter, di chi è la colpa?

03:43
DICH CARNESECCHI: "DONNARUMMA' E' IL NOSTRO HAALAND"

Atalanta, Carnesecchi: "Donnarumma? È il nostro Haaland"

00:33
Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla" DICH

Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla"

01:20
DICH SARRI: "IN EUROPA IL LIVELLO DELLE PICCOLE..."

Sarri: "In Europa il livello delle medio-piccole è cresciuto"

01:06
DICH SARRI 3: "AI MIEI CHIEDO UMILTA"

Atalanta, Sarri: "Ai miei giocatori chiedo umiltà"

I più visti di Calcio

Chivu: "Siamo consapevoli di quello che non va" DICH

Chivu: "Siamo consapevoli di quello che non va"

Torino-Udinese 2-1: gli highlights

Torino-Udinese 2-1: gli highlights

DICH MALEN PRE ROMA - REAL MADRID 13/10

Malen: "Ho chiesto scusa per l'espulsione, Real grande occasione"

Pepo Martinez da 4, incubo Bastoni e si salvano in pochissimi: le pagelle di Inter-Club Brugge

Juve, la collezione di gol sbagliati

Juve, mai dire gol: la galleria degli orrori bianconeri sottoporta è ricchissima...

Spalletti: "Per me grande prestazione. Rissa con Pisacane? Vi spiego tutto…"

Spalletti: "Per me grande prestazione. Rissa con Pisacane? Vi spiego tutto…"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:01
Inter, Lautaro sui social dopo il ko col Brugge: "Testa bassa e lavorare"
21:37
Champions, notte da incubo per il City di Maresca: il Psg segna tre gol in mezz'ora
21:33
Roma: tegola per Gasperini, Koné fuori per infortunio
21:31
Como, Fabregas: "Per noi l'Europa è un regalo, Feyenoord più forte e ha meritato"
20:52
Juve, Gatti in difesa e Woltemade titolare in attacco: la probabile formazione contro il Celta Vigo