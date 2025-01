Como, Fabregas: "Orgoglioso dei ragazzi. Messa in difficoltà una grande squadra"

Cesc Fabregas, nonostante la sconfitta contro l'Atalanta, fa i complimenti ai suoi ragazzi. "Penso sia stata una buona prestazione, abbiamo giocato con coraggio e messo in difficoltà una grande squadra - ha detto l'allenatore del Como a Dazn - Devo ricordare alla gente che siamo il Como, una neopromossa. Mettiamo spesso in difficoltà le grandi squadre. Se un allenatore di una big fa quattro cambi in pochi minuti, per riprenderla, vuol dire che il nostro lavoro è fatto bene e che i ragazzi hanno seguito le indicazioni. Sono orgoglioso per quanto messo in campo, sono stati coraggiosi nell'andare avanti alla ricerca del gol nel finale. Può essere una gara importante per la crescita, andare davanti alla curva e ricevere applausi dopo una sconfitta vuol dire tanto. I tifosi ci seguono e siamo contenti". Il rientro di Perrone: "Non parliamo mai di infortuni perché non voglio scuse. Oggi sono contento per il suo rientro, non aveva più di sessanta minuti nelle gambe. Lui è il motore della squadra, è un allenatore in campo: detta i ritmi e attende quel secondo in più per fare un passaggio. Posso definirlo un giocatore davvero importante per noi".