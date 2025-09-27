Como, Fabregas: "Gli arbitri hanno la telecamera al petto, la guardino di più"

"Abbiamo fatto un secondo tempo male, merito anche della cremonese, ma dobbiamo avere più fame nello sfruttare le occasioni. Sono tante situazioni che creiamo, ma la finalizzazione nel calcio è fondamentale. Dobbiamo ancora migliorare tanto". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas commenta a Dazn il pareggio interno contro la Cremonese. "L'espulsione di Rodriguez? Non l'ho vista e preferisco non commentare, ma certo in dieci le cose cambiano. L'arbitro era nervoso. Il calcio ormai è molto dinamico e devi adattarti alle situazioni", ha aggiunto.