Calcio

Como, Fabregas: "Gli arbitri hanno la telecamera al petto, la guardino di più"

27 Set 2025 - 18:06
Cesc Fabregas © IPA

Cesc Fabregas © IPA

"Abbiamo fatto un secondo tempo male, merito anche della cremonese, ma dobbiamo avere più fame nello sfruttare le occasioni. Sono tante situazioni che creiamo, ma la finalizzazione nel calcio è fondamentale. Dobbiamo ancora migliorare tanto". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas commenta a Dazn il pareggio interno contro la Cremonese. "L'espulsione di Rodriguez? Non l'ho vista e preferisco non commentare, ma certo in dieci le cose cambiano. L'arbitro era nervoso. Il calcio ormai è molto dinamico e devi adattarti alle situazioni", ha aggiunto.

Il tecnico spagnolo non ha rinunciato a mandare un messaggio agli arbitri: "Serve più chiarezza, da parte di tutti. Sono stato espulso perché ho detto 'Vai, lasciatelo andare'. Hanno la telecamera al petto, dovrebbero guardarla di più per vedere come l'ho detto".

