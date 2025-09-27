Como, Fabregas: "Gli arbitri hanno la telecamera al petto, la guardino di più"

Cesc Fabregas © IPA
"Abbiamo fatto un secondo tempo male, merito anche della cremonese, ma dobbiamo avere più fame nello sfruttare le occasioni. Sono tante situazioni che creiamo, ma la finalizzazione nel calcio è fondamentale. Dobbiamo ancora migliorare tanto". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas commenta a Dazn il pareggio interno contro la Cremonese. "L'espulsione di Rodriguez? Non l'ho vista e preferisco non commentare, ma certo in dieci le cose cambiano. L'arbitro era nervoso. Il calcio ormai è molto dinamico e devi adattarti alle situazioni", ha aggiunto.
Il tecnico spagnolo non ha rinunciato a mandare un messaggio agli arbitri: "Serve più chiarezza, da parte di tutti. Sono stato espulso perché ho detto 'Vai, lasciatelo andare'. Hanno la telecamera al petto, dovrebbero guardarla di più per vedere come l'ho detto".
