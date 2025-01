Como, Fabregas: "Col Milan difficile ma ce la giochiamo"

"Sarà una partita difficile e importante per noi, andiamo a giocarcela come sempre": così Cesc Fabregas, tecnico del Como, alla vigilia del recupero di Serie A contro il Milan. "Con il cambio di allenatore hanno cambiato il loro gioco, non ti aspettano più come prima e sono più aggressivi, ma il Milan resta un mix tra giocatori di esperienza e giovani che hanno talento. Sergio Conceiçao non lo conosco personalmente, ma ho seguito il suo Porto che giocava molto bene". Nico Paz proverà a stringere i denti per essere della partita, ma Fabregas potrebbe lanciare dal primo minuto anche l'ultimo acquisto, Maxence Caqueret: "È un giocatore completo, vedo la sua forza nel palleggiare davanti alla difesa. Ha grande personalità, ho giocato contro di lui e ho fatto tanta fatica". Il tecnico del Como precisa poi sull'intervento che ha portato all'infortunio di Paz: "La squadra si deve adattare a tutti i tipi di cose che succedono nel calcio, voglio pensare sempre bene dell'arbitro perché è un lavoro difficilissimo. Il calcio è cambiato e dobbiamo adattarci a tutto. L'importante è che la mentalità della squadra stia crescendo, tutti stanno lavorando per lo stesso obiettivo: far vincere il Como". Niente distrazioni, quindi, anche dal mercato: "Arriveranno altri giocatori, ma adesso stiamo pensando solo alla partita contro il Milan con questi giocatori"