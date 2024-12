Domani il Como riprenderà gli allenamenti dopo la pausa natalizia. È prevista la presenza in gruppo anche di Dele Alli che non gioca una partita ufficiale dal febbraio del 2023: nella sua ultima esperienza all'Everton conclusasi a luglio ha totalizzato zero presenze in gare ufficiali. L'inglese si allenerà con Gabrielloni e compagni: solo dopo il club lariano deciderà se tesserarlo o meno.